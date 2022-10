Des températures de 10 à 12 degrés au-dessus des normales en cette fin octobre en Vaucluse

Nous vivons un automne exceptionnellement chaud et sec en Vaucluse. Les températures l'après-midi sont régulièrement supérieures à 25 degrés et les nuits très douces, voire "tropicales", selon Météo France. Les températures enregistrées en ce moment sont autour de 10°C au-dessus des normales de saison. Des températures jusqu'à 26°C, voire 27°C, ont été atteintes ce dimanche 23 octobre à Cabrières d'Avignon, Avignon ou Carpentras.

ⓘ Publicité

Mais les températures minimales, mesurées la nuit vers 5h du matin, sont aussi très chaudes. Un record a été battu à Cabrières d'Avignon, où le thermomètre n'est pas descendu sous 20,4°C dans la nuit de dimanche à lundi. "Et là, on est même 12 degrés au-dessus de la normale et on égale le record maximum mensuel pour une minimale, c'est assez énorme", détaille Pierre-Louis Quibel, prévisionniste à Météo France à Aix-en-Provence.

"On a tout ce qu'il faut pour que les températures ne descendent pas, poursuit Pierre-Louis Quibel. Un vent faible de sud qui amène de l'air doux de la Méditerranée et des passages nuageux qui font que les températures la nuit ne baissent pas. Cet air est très peu brassé, donc les températures sont durablement plus élevées que la normale. Et ce sera le cas tant que l'air chaud ne sera pas chassé".

Et le tout est couplé avec la sécheresse qui dure : le Vaucluse enregistre un déficit de pluie continu depuis le 1er janvier. Il a plu 280 mm sur le département, soit la moitié seulement de ce qu'il pleut habituellement cette la période.