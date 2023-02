Des températures dignes d'un mois de juin en Bretagne en février mais pas de records

C'est le début de l'été ou la fin de l'hiver ? "Impressionnant à la mi-février", c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ces derniers jours au vu des températures atteintes en début de semaine. "On s'approche des 20°C dans le nord B retagne sur le sentier des falaises". Et ce n'est pas un simple randonneur qui le constate, c'est un enseignant-chercheur environnement et géomatique.

Perros-Guirec comme le Maroc ?

"C'est l'été sur la côte de Granit rose", renchérit Météo Bretagne, avec 17 à 18 ° mercredi, "une température digne d'un mois de juin" à Perros-Guirec, le "climat normal de Casablanca pour février".

Des fortes températures qui ont vite calé en cette fin de semaine, elles n'ont d'ailleurs pas dépassé les derniers records. "La douceur actuelle qui se manifeste par des maximales de 13 à 16° sonne comme un avant-goût de ce que l’on observe en général en mars. Cette douceur n’est pas exceptionnelle, même si à la mi-février les maximales moyennes se situent plutôt entre 10 et 11°C", détaille Sébastien Decaux. "Nous sommes actuellement assez loin des records de douceur établis au cours d’un mois de février. Ces derniers datent le plus souvent de février 2019. Ainsi, le 27 février 2019, le thermomètre affichait 10 degrés de plus que les seuils de saison. On relevait : 20.7°C à Brest, 20.9°C à Rennes, 21.8°C à Saint-Brieuc, 22.4°C à Lannion, 22.6°C à Nantes, 22.7°C à Guer, 23°C à Carhaix !" poursuit le spécialiste de Météo Bretagne.