Des températures estivales dans la Manche ce mercredi

Des quasi record de températures un peu partout en France ce mercredi. Il a fait jusqu'à 33 degrés dans le sud-ouest. Un épisode de chaleur dû à une masse d'air chaud qui remonte de l'Espagne et du Maghreb. Ce n'est pas exceptionnel d'avoir une telle douceur mi-octobre mais ce qui l'est plus c'est le nombre de jours d'affilée avec des températures chaudes et même parfois très chaudes pour la saison.

L'été en automne dans la Manche

Dans la Manche aussi le mercure a grimpé ce mercredi entre 6 et 8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Il n'y a pas eu de records car il est déjà arrivé qu'il fasse 25-26 degrés à cette période de l'année

Ce mercredi le maximum a été relevé à Gouville-sur-Mer : 24,6 degrés (la normale c'est 18,4)