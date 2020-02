Des températures exceptionnelles en Drôme-Ardèche pour un 3 février

Valence, France

A Montélimar, Valence et ailleurs en Drôme-Ardèche, on a ressorti lunettes de soleil et vestes printanières en plein cœur de l'hiver. Météo-France a relevé des températures extrêmement douces pour un 3 février. A Montélimar, le thermomètre est monté à 20.3 degrés. Il ne s'agit pas du record historique, établi le 14 février 1958 avec 20.9 degrés "mais ce sont bel et bien des relevés exceptionnels, précise Frédéric Douaix, prévisionniste à Météo-France. Par exemple, à Montélimar, nous sommes 11 degrés au-dessus des normales de saison".

Des températures très agréables, propices à une pause ensoleillée à la terrasse d'un café, mais non sans conséquence. Cet effet "yoyo" pénalise certains végétaux, qui commencent à bourgeonner. S'il gèle dans les semaines à venir, ces arbustes et autres plantes pourraient mourir. La température va d'ailleurs chuter brusquement ce mardi 4 février, avec en moyenne une perte de 10 degrés en Drôme-Ardèche.