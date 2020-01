Des températures et des précipitations hors normes en 2019

En novembre et décembre dernier, la rivière Mayenne a débordé.

Laval, France

Depuis septembre dernier, difficile de sortir sans son parapluie en Mayenne. "En 2019, on distingue clairement deux périodes. Tout d'abord du 1er janvier au 20 septembre où on a été en déficit de pluie. Puis à partir du 21 septembre jusqu'à la fin de l'année, la pluie n'a quasiment plus cessé jusqu'à la fin de l'année", Laurent Belsoeur, prévisionniste chez Météo France à Angers, dresse le bilan de l'année 2019.

+ 15 % de précipitations

Après la canicule de l'été, les rivières du département étaient à un niveau inquiétant. "Au final, il a beaucoup plus plu les 3 derniers mois que les neuf derniers", commente Laurent Belsoeur. En chiffres : 849 mm sont tombés à Laval en 2019 contre 740,5 mm en temps normal. Les précipitations ont donc augmenté de 15 % par rapport à la moyenne.

Météo France a débuté les relévés pluviométriques en 1940 en Mayenne. Cette année est classée comme la 20ème année la plus pluvieuse depuis le commencement des relevés.

Des températures "hors normes"

L'année 2019 se trouve notamment parmi les plus chaudes en Mayenne après l'épisode caniculaire de l'été. La température annuelle moyenne du département est de 16,1 °C, en 2019, elle est de 16,9 °C. D'après les relevés de Météo France, "on se situe dans les dix ou quinze années les plus chaudes observées à Laval depuis 1940."

Mais l'année la plus chaude jamais enregistrée demeure 1949 avec 18,3°C de température moyenne. "Malgré ça, parmi les années les pluchaudes on retrouve quand même les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019."

Et le record absolu de chaleur n'a pas été atteint pendant la canicule à Laval. La plus haute température recensée est de 39,3°C mais le record reste celui de la canicule de 2003 avec 39,6°C.