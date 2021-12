Des températures record en Dordogne pour le réveillon de la Saint-Sylvestre

Les terrasses sont pleines de monde à Périgueux, on prend le soleil en sirotant un café, sous un ciel bleu immaculé. 14 juillet, 15 août ? Non, nous sommes le vendredi 31 décembre à la mi-journée, et les cafetiers ont ressorti les chaises et les tables extérieures. Il a fait 18,4 degrés à Périgueux jeudi, et 16,6 vendredi.

Record battu à Thenon avec 17,8 degrés vendredi

A Bergerac, où les bords de la Dordogne étaient remplis de promeneurs, on a relevé 18,5 jeudi et 16,4 vendredi. Il a aussi fait 18,1 à Terrasson pour le dernier jour de l'année, et même 17,8 degrés à Thenon, du jamais vu pour un mois de décembre. Le précédent record dans la commune datait de 2010 avec 17,3.

Le beau temps doit encore se prolonger samedi avec des températures prévues entre 16 et 18 degrés en Périgord, et un ciel bleu dans l'après-midi.