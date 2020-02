Des températures records relevées en Ardèche et dans la Drôme ce 23 février

"Le record de température a été pulvérisé à Barnas", annonce Thibault Montagnon, prévisionniste à Météo-France. Ce dimanche, il a fait jusqu'à 24 degrés dans cette commune ardéchoise, une température jamais égalée un 23 février depuis les premiers relevés météorologiques, en 1991. Barnas se situe à quelques kilomètres de Mayres, où 90 hectares de végétation sont partis en fumée ce week-end, suite à un incendie. "La végétation est anormalement sèche pour la saison", poursuit le prévisionniste. Et pour cause, la pluie se fait rare. Selon Météo-France, il est tombé 15 millimètres d'eau à Barnas en février, alors qu'en moyenne il tombe 100 millimètres à cette période de l'année.

Des records dans toute l'Ardèche et la Drôme

Cette extrême douceur concerne l'ensemble de la Drôme et de l'Ardèche. Ce dimanche, Météo-France a également relevé 23 degrés à Lanas, au Cheylard ainsi qu'à Alba-la-Romaine. Dans la Drôme, il a fait 23,1 degrés à Die et à Donzère, les précédents records étaient respectivement établis à 22,6 degrés et 22,4 degrés en 2019 pour ces deux villes. A Romans-sur-Isère, les prévisionnistes ont constaté une température record de 22,2 degrés. A Valence, les promeneurs étaient nombreux à profiter des 21,5 degrés, une extrême douceur jamais égalée depuis la création de la station de Météo-France, en 1997. "Nous constatons d'année en année une augmentation des températures hivernales", a ajouté Thibault Montagnon de Météo-France.