Des températures torrides sur l'Occitanie, plus de 37 degrés attendus jeudi selon Météo France

Les températures vont grimper toute la semaine sur Toulouse et l'Occitanie. Le pic de chaleur est attendu ce jeudi 22 juillet, on dépassera les 37 degrés avant l'arrivée des orages.

Après la pluie et la fraicheur de ce début juillet, l'été reprend ses droits. La chaleur va monter progressivement toute cette semaine avec des températures quasi caniculaires ce jeudi 22 juillet. Les orages rafraichiront l'atmosphère dès vendredi.

Plus chaud chaque jour

La montée de cette vague de chaleur sera progressive.

Lundi : il fait 32° à Toulouse, à Castres et Albi, 33° à Cahors.

: il fait 32° à Toulouse, à Castres et Albi, 33° à Cahors. Mardi : 33° à Toulouse, 34° à Montauban.

: 33° à Toulouse, 34° à Montauban. Mercredi : 34° à Toulouse, 35° dans le Tarn.

On dépasse les 37 degrés jeudi

"Les températures maximales seront en hausse progressive avec un maximum attendu jeudi autour des plaines du midi Toulousain où les températures au-dessus de 35°C seront fréquentes, localement 37-38°C probables, notamment dans les zones abritées d’un léger vent d’autan" explique Alexandre Flouttard, prévisionniste à Météo France.

Ce jeudi , on dépassera les 37° à Toulouse, à Albi, à Montauban, à Carcassonne et à Saint-Gaudens. Plus de 36° sur Cahors. On dépassera les 35° à Foix, Gourdon et Castres.

La chaleur redescend vendredi

Cette vague de chaleur ne sera que temporaire. Dès vendredi, des orages vont éclater sur l'Occitanie, ce qui rafraichira l'atmosphère.