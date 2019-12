Des vents à plus de 100 km/h en Béarn, peu de dégâts en Bigorre

La vigilance orange vent, pluie et inondation court jusqu'à ce samedi matin pour les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Ce vendredi matin, le Béarn et la Bigorre n'enregistrent pas de gros dégâts. Mais le vent souffle fort.