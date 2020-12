Des vents forts attendus à partir de ce soir en Berry

Une perturbation devrait venir agiter la soirée de ce jeudi 3 décembre en Berry. L'Indre comme le Cher sont placés en vigilance jaune aux vents violents par Météo France. Les premières rafales dépassant les 50 km/h devraient souffler à partir de 19 heures, et traverser nos départements d'Ouest en Est.

En deuxième partie de soirée et en début de nuit les températures vont baisser, et le vent s'intensifier et passer au dessus des 70 km/h, avec localement plus de 90 km/h selon le site Météo Centre. Les rafales se calmeront à priori dès vendredi matin.