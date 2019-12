Des vents jusqu'à 120 km/h en Normandie dans la nuit de dimanche à lundi

Plusieurs avis de grand frais et coup de vent sont annoncés dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 décembre sur toute la façade de la Manche et de la mer du Nord. Les autorités appellent les plaisanciers, les baigneurs, les promeneurs et les pêcheurs à la prudence.

Normandie, France

Les premiers coups de vent devraient se faire sentir dimanche à partir de minuit. Les rafales les plus fréquentes seront de 40-45 nœuds (74-83 km/h) mais atteindront régulièrement 50-55 nœuds (92-102 km/h). "Le risque de voir ces rafales atteindre 60 nœuds (111 km/h) est élevé" préviennent les autorités maritimes, notamment sur le Cotentin, la côte de Nacre ou la région de Dieppe ou du Havre.

Compte-tenu de ces conditions météorologiques perturbées - mer agitée (forte à grosse 4-7) et vents forts, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence : "Il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l’amarrage de son navire et l’arrimage du matériel à bord" indique dans un communiqué la préfecture maritime.

La vigilance est de mise pour les baigneurs, les plongeurs, les pêcheurs ou les promeneurs, surtout sur les plages et l'estran. Les navigateurs et les usagers ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous-estimant les dangers de la mer.