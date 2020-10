Le département de la Dordogne est placé en vigilance jaune aux vents violents ce mardi. On attend de grosses rafales cet après-midi mais surtout ce soir avec des vents qui pourront atteindre 90 km heure dans le Sud du département.

Des vents violents jusqu'à 90 km heure ce mardi soir et la nuit prochaine en Dordogne

Des vents violents sont attendus en Dordogne ce mardi. Le département a été placé en vigilance jaune aux vents violents. Météo France prévoit des rafales jusqu'à 60/70 km heure dans l'après-midi. En soirée les vents pourraient forcir et atteindre jusqu'à 85/90 km heure. Les vents les plus forts, autour de 90 km heure, sont attendus dans le Sud du département : Bergerac, Eymet, Villefranche-du-Périgord. Mais l'ensemble de la Dordogne devrait connaître un épisode très venteux cette nuit avec des rafales jusqu'à 80 km heure en moyenne. La préfecture appelle les automobilistes à la prudence et demande à ceux qui pratiquent des activités en extérieur d'être vigilant.