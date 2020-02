Des vents violents attendus en Alsace dans la nuit de dimanche à lundi

Alsace, France

Une tempête, baptisée Ciara, concernera l'Alsace entre dimanche soir et lundi, indique le site de prévisions météorologiques Météo suivi Alsace. Météo France devrait déclencher une vigilance orange à la fin du week-end.

Les rafales pourront atteindre 90 à 100 km/h. Il est même possible qu'au plus fort de l’épisode, en cours de nuit, on dépasse à certains endroits les 100 à 110 km/h, voire 120 km/h en Alsace Bossue ou dans les Vosges du Nord. Sur les crêtes vosgiennes, les conditions seront extrêmes avec sans doute plus de 160 voire 180 km/h au Markstein et 140 ou 150 km/h au Champ du Feu, précise Atmo Risk.

L'épisode de vent aura comme particularité d'être long. Il pourrait durer entre neuf et douze heures selon les prévisionnistes, sans réelle accalmie.