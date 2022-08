PHOTOS - Des vignes touchées par la grêle de mardi dans l'Hérault

La grêle tombée mardi à l'est de l'Hérault a fait quelques dégâts. Notamment sur des vignes à Saint-Drézéry. Le raisin abîmé va devoir être récolté plus tôt que prévu et être transformé en rosé plutôt qu'en vin rouge.

La grêle tombée sur l'est de l'Hérault ce mardi a fait quelques dégâts, notamment dans des vignes. Lors de l'épisode orageux de ce début de semaine, de gros grêlons (environ 4 centimètres) sont tombés sur Galargues, Campagne ou encore Boisseron.

Ainsi que sur une partie des vignes du Mas d'Arcaÿ , au lieu dit de la colline du châtaigner, à Saint-Drézéry. 5 hectares de vignes sur 47 ont été touchés.

Des vignes abîmées par la grêle

Au pied des vignes de Jean Lacauste, quelques grappes de raisin sont tombées par terre. "On voit bien les impacts des grêlons sur tout le feuillage. On voit que les feuilles sont en partie hachées, percées, déchiquetées. Mais heureusement qu'il y avait quelques feuilles. Elles ont amorti l'impact des grêlons qui sont tombés. Ils avaient à peu près la taille d'une balle de ping pong. À chaque impact, c'est trois ou quatre grains qui sont blessés, fracturés ou carrément explosés" explique l'homme de 42 ans en montrant du doigt les grains de raisin qui ont été touchés.

Comme ils sont abîmés, le vigneron va devoir les récolter plus tôt que prévu. C'est à dire d'ici deux ou trois jours au lieu d'une dizaine : "c'était des vignes qui étaient destinées à faire du vin rouge. Là, il va falloir les vinifier très vite et faire du rosé."

Sauf que ce n'était pas la commande de ses clients : "les vins rouges étaient plus ou moins contractualisés, donc j'avais la certitude que ça partirait facilement une fois la récolte et la vinification terminées. Avec les rosés, on en a moins de certitude." Enfin, cette vendange sera possible uniquement s'il ne pleut pas dans les jours à venir. Sinon les grains de raisins vont pourrir et il ne pourra plus rien en tirer.

Des grêlons d'environ 4 centimètres sont tombés sur l'est de l'Hérault. - Jean Lacauste

Jean Lacauste, vigneron à Saint-Drézéry. © Radio France - Morgane Guiomard

Les grains de raisin ont été écorchés à cause de la grêle. © Radio France - Morgane Guiomard