Ce n'est pas une, mais deux communes bretonnes qui se hissent sur le podium des stations les plus ensoleillées de France pour le mois d'avril 2021. Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes-d'Armor, devance Dinard en Ille-et-Vilaine. La Rochelle occupe la troisième place de ce podium.

Deux communes bretonnes sur le podium des stations les plus ensoleillées de France en avril

Saint-Cast-le-Guildo, avec plus de 300 heures de soleil en avril cumulées s’impose comme la station la plus ensoleillée de France

Il a fallu attendre jusqu'à la fin de la journée du vendredi 30 avril pour le dire, mais on peut désormais s'en vanter. Selon Météo Bretagne, "au terme d’une ultime journée d’avril ensoleillée sur la Côte d’Emeraude mais nuageuse à La Rochelle," c’est Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes-d'Armor qui s'impose comme la commune la plus ensoleillée de France pour ce mois d'avril 2021. Elle totalise 300.8 heures de soleil. Une situation exceptionnelle, car cela représente 80% de soleil en plus par rapport à un mois d'avril classique.

Dinard également sur le podium

A quelques kilomètres de Saint-Cast-le-Guildo, une autre station balnéaire bretonne peut s'enorgueillir de ces excellentes conditions météorologiques pour ce mois d'avril, c'est Dinard, en Ille-et-Vilaine. La commune arrive deuxième sur le podium, avec 297 heures de soleil !

La Rochelle prend la troisième place avec 295 heures cumulées d’ensoleillement, c’est tout de même 100 heures de plus que la moyenne.