Deux mois après les orages de grêle, l'urgence des réparations avant la rentrée en Béarn et Bigorre

Il y a deux mois jour pour jour, des orages de grêle frappaient violemment le Béarn et la Bigorre. Le 20 juin dernier, des grêlons de la taille de boules de pétanque s'abattaient sur une partie du territoire. Nousty et Soumoulou dans les Pyrénées-Atlantiques, Vic-en-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, font partie des communes les plus touchées. Aujourd'hui encore, elles sont très occupées à panser leurs plaies : les toits des habitants sont toujours recouverts de bâches, et tous les bâtiments communaux sont très endommagés. Tout est à refaire, et le temps est long en raison de pénuries de tuiles, et d'artisans débordés.

La bibliothèque de Soumoulou est elle aussi encore bâchée © Radio France - Flore Catala

L'urgence des écoles

Mais alors que la fin des vacances d'été et le mois de septembre approchent, le temps presse. Les écoles doivent pouvoir rouvrir pour la rentrée afin d'accueillir les élèves en classe au 1er septembre. Mais dans les communes sinistrées comme Nousty et Soumoulou elles sont encore loin d'être réparées. Deux mois n'ont pas suffi, vu la demande, pour faire intervenir les couvreurs.

A Soumoulou, la cantine de l'école est encore dans un piteux état : son toit est troué de partout, et elle prend l'eau à la moindre averse. "On a eu presque deux mois sans pluie. Là il pleut à nouveau et on se rend compte que ce qui a été fait a bougé et que l'eau s'infiltre partout" détaille Dominique Magné, adjoint au maire en charge des bâtiments. "Donc pour que la rentrée puisse s'effectuer dans de bonnes conditions, nous avons sollicité une entreprise qui doit bâcher solidement le toit". C'est le maximum que puissent faire les élus dans l'urgence d'ici le mois de septembre.

La cantine de l'école de Soumoulou, encore très endommagée © Radio France - Flore Catala

Gymnases et locaux associatifs risquent de rester longtemps fermés

Ce qui pose aussi problème pour la commune de Soumoulou, c'est le Hall des Sports. Pour l'instant, ce grand gymnase qui sert aussi de salle des fêtes a les pieds dans l'eau en raison des dernières averses. Les bâches qui le couvraient, comme pour l'école, n'ont pas tenu. Son toit est là aussi troué, la commune a lancé des devis pour des réparations, mais impossible de dire si les lieux rouvriront ou non à la rentrée. Pourtant c'est là que se déroulent la plupart des activités sportives. La mairie risque de devoir faire sans en septembre, si ce n'est plus longtemps.

Le Hall des Sports de Soumoulou © Radio France - Flore Catala

Même souci pour la ville de Vic-en-Bigorre, au nord de Tarbes. Elle se concentre sur le gymnase de La Herray. C'est là que se déroulent toutes les activités sportives des scolaires. En septembre, la mairie indique que ces activités se feront sous des toits bâchés. La commune travaille aussi à la réparation des verrières de la Halle communale, en plein centre-ville là où se tiennent les marchés. La municipalité table sur des réparations qui dureront au moins jusqu'à l'hiver.

A Nousty, 12 bâtiments soit la totalité des locaux communaux sont à refaire. Le maire, Claude Borde-Baylacq, explique faire le maximum pour rouvrir l'école en septembre. Pour le reste, c'est plus compliqué. L'élu estime qu'il faudra tabler sur le 1er janvier pour voir tous les gymnases et locaux d'association accueillir à nouveau du public. En attendant, la plupart des activités seront délocalisées dans les communes voisines.