Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, au chevet des agriculteurs varois

Après les inondations de ces dernières semaines, qui ont impacté plus de 140 exploitations varoises, Didier Guillaume était ce lundi à Roquebrune-sur-Argens. Le ministre de l'Agriculture a rencontré maraîchers et viticulteurs régulièrement inondés depuis juin 2010.

Roquebrune-sur-Argens, France

Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, a passé la matinée dans le Var. A Roquebrune-sur-Argens, il a rencontré les agriculteurs sinistrés par les inondations de fin novembre et début décembre qui ont touché plus de 140 exploitations dans le Var. Le ministre a ensuite dirigé une réunion avec les organisations syndicales à la Maison du Vin des Arcs-sur-Argens.

9 inondations en 9 ans

Didier Guillaume s'est rendu sur l'exploitation maraîchère de Philippe Auda à Roquebrune-sur-Argens. Cet agriculteur a été inondé 9 fois en 9 ans, dont 1 mètre 50 d'eau sur ses 6 hectares de terre ces dernières semaines. "Économiquement, je suis presque ruiné. Mes comptes bancaires sont plus que dans le rouge et j'ai un besoin immédiat de trésorerie" explique l'agriculteur qui compte parmi ses clients une centaine de restaurants étoilés et même les cuisines de l'Elysée ! Pour faciliter la trésorerie des professionnels, le ministre annonce le report immédiat de certaines cotisations fiscales et sociales.

Des travaux... et vite... sur l'Argens !

Les agriculteurs de la Plaine de l'Argens ont également alerté le ministre sur l'arrivée de plus en plus rapide de l'eau sur leurs terres : "Avant 2010, sur la Plaine, on inondait en 6 à 8 heures. Aujourd'hui, il faut 2 heures 30 !" racontent les maraîchers qui, tous, dénoncent la lenteur des travaux et la multiplication des études avant de lancer des aménagements. "Trop de berges sont encore cassées" constate Philippe Auda.

L'Etat peut désormais se substituer aux propriétaires terriens

Pour accélérer les choses, Didier Guillaume annonce que l'Etat pourra dès cette semaine se substituer aux propriétaires terriens pour entretenir les berges des cours d'eau varois. D'ici la fin du mois, le Préfet doit également réunir les syndicats mixtes qui gèrent les cours d'eau pour dresser la liste des actions et travaux à mener. "Et je veux avoir des résultats dès l'année prochaine" conclue le ministre de l'Agriculture.