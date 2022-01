Difficile d'allier la prévention des risques et le développement de la ville confie un maire après les crues

Comment concilier le développement de la ville et le risque de crues ? Le maire de Labarthe-sur-Lèze, commune coincée entre l'Ariège et la Lèze et de nouveau inondée en début de semaine à cause des crues, parle de dilemme compliqué à résoudre. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi.

Comment faire face aux crues quand une commune se situe entre deux rivières ? Labarthe-sur-Lèze, dans le sud du Muretin, est coincé entre la Lèze et l'Ariège. Une vingtaine d'habitants ont dû être évacués ces derniers jours à cause de la montée des eaux. Pas de gros dégâts, mais des habitations sont encore à nettoyer ce mercredi matin. Le maire de Labarthe-sur-Lèze, Yves Cadas, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin. Il évoque la difficulté de concilier le développement de la commune et la sécurité des citoyens.

Yves Cadenas, faisons d'abord un point sur la situation ce matin. Il y a encore beaucoup de choses à réparer à Labarthe-sur-Lèze ?

Non, l'épisode d'inondations a touché principalement les habitations qui étaient en bordure d'Ariège. On a eu 25 personnes d'évacuer et il y a deux ou trois maisons qui sont encore à nettoyer. L'épisode est fini. Les pompiers sont venus avec la Protection civile nous donner un bon coup de main. À l'heure actuelle, la Lèze est redescendue à sa cote normale.

Votre commune est "coincée" entre la Lèze et l'Ariège, qui a donc débordé en début de semaine. Est-ce que votre commune est davantage préparée à ce genre de crue ?

Je peux dire qu'on est préparé. J'ai été élu pour la première fois en 1981, donc j'ai quand même beaucoup de recul sur tous les épisodes qu'il y a eu au niveau des inondations et des intempéries. Notamment avec la crue de 2000 qui avait apporté beaucoup de sédiments, et de laquelle, justement, avait découlé un plan de prévention des risques.

Concrètement, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez mis en place, sur quoi a-t-on avancé ?

On a avancé avec une collaboration avec un syndicat, le SMIVAL qui prend en compte toute la vallée de la Lèze. Nous, on collecte toutes les eaux qui viennent d'en haut. Des travaux sont faits avec des aides de l'État et une participation des communes. On a mis en place depuis deux ans un bassin d'orage et on a vu combien il fonctionnait bien pendant cet épisode. Il s'est rempli et peut contenir jusqu'à 10.000 mètres cubes.

Et les habitants de Labarthe, vous avez l'impression qu'ils ont davantage conscience de ces risques d'inondations ?

Oui, principalement les anciens et ceux qui sont là depuis quelques années. Les nouveaux, je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience. C'est pour ça que je réédite une plaquette. Elle va être distribuée dans les foyers pour expliquer ce qu'il faut faire quand on commence à être inondé, pendant l'inondation et après.

Justement, de nouveaux habitants, vous en avez beaucoup puisque votre population a triplé en 40 ans à Labarthe-sur-Lèze. Vous arrivez vraiment à freiner, à bloquer les constructions alors que certains promoteurs immobiliers n'hésitent pas parfois à construire dans des zones inondables ?

En tant que maire, l'équation est quand même assez difficile. D'une part, on a l'État qui nous dit qu'il faut moins consommer de terres agricoles. Il nous impose aussi de créer du logement social. Pour nous, on est à hauteur de 45 logements par an. On a l'agglomération toulousaine qui ramène sur son territoire à peu près 17.000 habitants par an.

Quels sont vos leviers en tant que maire pour gérer votre démographie alors ?

Notre levier, c'est être vigilant sur le Plan local d'urbanisme et de discuter avec les promoteurs pour ne pas avoir trop de densification. Les promoteurs sont dans nos communes. Nos habitants qui ont un terrain à vendre sont donc sensibles à ces promoteurs qui proposent des bons prix. Comme je le disais, le dilemme, il est entre moins consommer de terres agricoles et en même temps il faut qu'on arrive à densifier le centre bourg et nos cœurs de ville.