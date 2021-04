Dijon, le beau temps nous fait ses adieux

C'était le dernier week-end de beau temps en côte d'Or et dans le reste de la France et les dijonnais en ont bien profité ! La semaine dernière, les températures quasi estivales ont avoisiné les 25 degrés. Mais maintenant, le froid et le mauvais temps sont de retour.

Dernier week-end de soleil et de chaleur ! Alors que le froid et la grisaille sont de retour, les dijonnais ont bien pris soin de profiter des derniers rayons de soleil. Direction au Parc de la Colombière, où vous étiez nombreux !

Sorties en famille

Beaucoup de familles dans les allées du Parc de la Colombière ce samedi 3 avril. Audrey est maman d'une petite fille de 6 ans. "Il fait beau aujourd'hui, pas trop froid, alors je me suis dit que j'allais emmener la petite faire une promenade à vélo !" explique-t-elle en observant sa fille faire des allées et venues sur son petit deux roues.

Même son de cloche du côté de Laurie. Elle et son compagnon sont sortis jouer au ballon avec leur fils de 8 ans. "Le mauvais temps coïncide aussi avec la fermeture des écoles à cause du confinement. Alors ça nous fait une double raison de mettre le nez dehors... Histoire aussi que le petit se dépense !" confie-t-elle.

Promeneurs du dimanche

Il y a aussi celles et ceux qui sont sortis parce qu'ils en ont l'habitude. C'est le cas de Ginette et sa sœur, des randonneuses hors pair. "Nous on aime sortir, qu'il pleuve neige ou vente. En plus j'ai un chien donc sortir, c'est tout le temps, par tous les temps !" décrit-elle. "Mais aujourd'hui, évidemment que le soleil nous fait plaisir !" conclut-elle.

Mais il y a aussi ceux qui au lieu de faire leur promenade hebdomadaire, ont décidé de profiter autrement du beau temps. C'est le cas de Vincent, 25 ans. "Aujourd'hui, c'est révisions !" s'exclame-t-il en riant. Ce jeune dijonnais a décidé de faire ses révisions du code de la route à l'extérieur plutôt qu'à la maison. "C'est toujours plus agréable de réviser à l'extérieur, plutôt que dans ma chambre, devant un écran d'ordinateur" conclut-il.

Mais hauts les cœurs, on reste positif ! Même si la pluie et la grisaille doivent revenir à partir de lundi 5 avril, le froid ne devrait pas durer au-delà de jeudi 8 avril !