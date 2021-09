DIRECT - Inondations : le Gard en vigilance rouge

Le Gard est placé en vigilance rouge depuis 11h35 ce mardi matin et six départements du sud de la France sont en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluie et d'inondation : l'Hérault, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron.

Depuis 11h35 ce mardi matin, le Gard a été placé en vigilance rouge par Météo France. Six départements du Sud de la France sont en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluie et d'inondation. L'épisode pluvio-orageux a débuté ce mardi matin, dès 8h sur le Gard et l'Hérault. Des orages violents et très localisés sont attendus, avec des précipitations allant de 80 mm à 100 mm, voire plus, en peu de temps. De fortes rafales de vent ainsi que de la grêle sont également prévues jusqu'en mi-journée.

Vous pouvez suivre la situation en direct dans le Gard en écoutant France Bleu Gard Lozère, en édition spéciale. Vous pouvez également témoigner et envoyer vos photos sur la page Facebook de la radio.

En début d'après-midi, l'intervention du spécialiste Météo Gard, Julien Sugier. "La cellule orageuse commence à perdre en intensité", selon Julien Sugier. Les orages et derniers éclairs frappent du côté de Beaucaire. "On va surveiller la soirée de mercredi, puis la nuit, avec une nouvelle évolution orageuse attendue", moins intense que celle de ce mardi a-t-il précisé. "Ce n'est pas un épisode cévenol, mais un épisode méditerranéen".

Le boulevard Jean Jaurès à Nîmes est bloqué par un arbre qui s'est couché sur la route avec les vents violents et les orages. La circulation est très compliquée dans le secteur.

À 13h, le point des pompiers qui indiquent que des pluies importantes affectent la Vaunage, le sud de Nîmes et les Costières. Ces orages violents et peu mobiles vont se poursuivre jusqu’en début d’après-midi. Les sapeurs-pompiers effectuent à l’heure actuelle de très nombreuses missions pour véhicules en difficulté, chute d’arbres, inondations de locaux.

De nombreuses interventions non-urgentes pour locaux inondés ou infiltrations d’eau seront traitées une fois l’épisode pluvieux terminé. Des renforts importants (environ 200 hommes et 50 véhicules) issus des départements voisins sont attendus dans les prochaines heures.

Des hélitreuillages sont en cours dans le secteur de Gallargues-le-Montueux, le long de l'autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, indique une auditrice de France Bleu Gard Lozère. Des personnes se sont réfugiées sur les toits de maisons.

À la midi journée, conférence de presse de la préfète du Gard. "Le point le plus critique concerne le secteur entre Montpellier et Nîmes", a déclaré la préfète du Gard. 184mm de pluie sont tombés en deux heures à Saint-Dionisy. C'est dans la Vaunage que la situation est la plus compliquée. "L'ensemble du réseau de transport à l'intérieur de la métropole nîmoise a été stoppé", tout comme les trains entre Montpellier et Nîmes.

La préfète du Gard demande aux habitants de rester chez eux ou aux salariés de rester dans leurs entreprises. "Les personnes sont hors de danger lorsqu'elles restent sur leur lieu de travail" rappelle la préfète. "Dans ces zones, les enfants restent à la cantine ce midi. Je demande aux parents de ne pas aller les chercher. Ceux qui sont en transit, arrêtez-vous sur les aires d'autoroute."

"À cette heure, nous ne déplorons aucune victime", a déclaré la préfète du Gard Marie- Françoise Lecaillon en conférence de presse. Les pompiers ont effectué 23 mises en sécurité et 90 missions non-urgentes dans des locaux "partiellement inondés", mais "il est un peu tôt pour constater d'éventuels dégâts", prévient-elle. Environ 300 sapeurs-pompiers du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sont venus en renfort.

D’après Kéraunos, dans le Gard, il y a eu depuis ce mardi matin, "19.000 éclairs" détectés depuis le début de l’épisode orageux, "avec un pic à près de 6.000 par heure. Jusqu’à 1.500 décharges de foudre relevées à Vauvert, 1.300 à Nîmes". Les orages "virulents et diluviens sont désormais en cours, notamment entre la Vaunage, la Petite-Camargue et le bassin nîmois", précise Météo Gard-Hérault qui évoque un "orage monstrueux". Il y a de la "grêle et intensité diluvienne" en cours ce mardi, peu avant 11h, avec des "puissantes rafales de vent".

France Bleu Gard Lozère précise aussi que le secteur de Quissac, à quarante kilomètres au nord-ouest de Nîmes a été particulièrement concerné par de violents orages ce mardi matin. La préfecture déplore des "infiltrations dans une salle du collège de Quissac". Et plusieurs routes sont coupées à la circulation dans le secteur de Quissac, selon inforoute Gard. Trois autres communes très touchées : Brouzet-les-Quissac, Liouc et Corconne. Le fleuve, Le Vidourle, a pris 35 centimètres.

Météo Languedoc a constaté effectivement à Corconne, qu'il était "déjà tombé près de 100 mm en 1h30" et des "coulées de boue" avec "une voiture emportée par les eaux", selon Météo Gard Hérault. "L’orage stationne" ce mardi à 11h, "toujours entre Calvisson, Vergèze, Bernis, Générac et Vauvert".

Les trains subissent des retards à cause des intempéries et il y a également des difficultés de circulation sur l’A9 avec un bouchon de 8km en raison d’une inondation. La préfecture du Gard précise que "les enfants scolarisés sont en sécurité. Ne pas essayer d’aller les chercher". Les pompiers du département conseillent de s’éloigner "des cours d’eau", de "ne pas descendre dans les sous-sols" et de "ne pas prendre sa voiture".

Carte de vigilance météorologique publiée le mardi 14 septembre à 11h35. © Radio France - Éric Turpin

