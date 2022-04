DIRECT - Le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange neige-verglas, des difficultés sur la route

Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange neige-verglas ce vendredi 1er avril 2022. Météo France annonce des chutes de neige. Il faut être vigilant sur les routes.

De la neige tombe sur le Nord et le Pas-de-Calais ce vendredi 1er avril 2022. Photo d'illustration.

Pas de poisson d'avril ! En ce 1er avril, le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Les flocons tombent sur l'ouest de la région et des difficultés se font sentir sur les routes. Suivez la situation en direct.

La vitesse sur les routes est abaissée de 20 km/h . Sur les autoroutes, il faut rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h et à 90 km/h là où c'est limité à 110 km/h.

. Sur les autoroutes, il faut rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h et à 90 km/h là où c'est limité à 110 km/h. Les transports scolaires sont interrompus dans le Pas-de-Calais au moins jusqu'à 14 heures ce vendredi. Dans le Nord, ce sont les secteurs Arc-en-Ciel 1 et 2 qui sont à l'arrêt.

7h15. Trois à cinq centimètres de neige sont recensés dans le Ternois, l'Audomarois, le Montreuillois. Les flocons commencent à tomber sur la métropole lilloise mais sans encore tenir au sol.

7h11. Sur l'A25, notre reporter en voiture Jean-Sebastien Lebon nous signale des chutes de neige au niveau de La Bassée "comme un effet blizzard". "Mais les distances de sécurité entre automobilistes sont bien respectées", signale-t-il. Même chose sur l'autoroute A1 du côté de Vendeville, nous indique une auditrice.

7h08. Ilevia fait le point sur les difficultés de circulation à 7 heures ce matin. Pas encore de problème du côté de métro, quelques lignes de bus ne circulent comme la CITL.

7h. Bus scolaires, vitesse sur les routes, métro... On vous rappelle quelles perturbations de trafic sont attendues ce vendredi en raison de la neige qui tombe sur la région dans notre article.

6h51. La fréquence de France Bleu Nord dans le secteur de Calais connaît des difficultés techniques. Vous pouvez vous reporter sur l'application France Bleu pour suivre le déroulé des intempéries.

6h45. C'est sur l'A25 qu'il y a l'essentiel des difficultés, du côté de Wormhout et de Bergues. C'est ce que nous rapportent plusieurs auditeurs. Les routes sont couvertes de neige et les bandes blanches sont peu visibles.

6h38. Depuis la DIR Nord, notre reporter Jean-Sebastien Lebon indique que la métropole lilloise est encore épargnée. Un salage préventif a été réalisé mais les opérations sont pour l'instant à l'arrêt même si elles peuvent reprendre à tout instant.

6h11. Le prévisionniste de France Bleu Nord, Patrick Marlière, nous indique les endroits où la neige a chuté pendant la nuit. "Depuis une heure du matin, il a neigé d'Hazebrouck à l'Audomarois, jusqu'au Montreuillois." Dans la métropole lilloise, la prévision de neige a pris du retard, puisqu'on a davantage de pluie que de neige. "Il neige abondamment sur Longuenesse, Cassel", précisait le directeur d'Agate-Météo.