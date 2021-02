DIRECT - Neige et verglas en Bretagne : attention aux chaussées glissantes, les transports perturbés

La Bretagne est toujours ce mercredi matin en vigilance orange à la neige et au verglas. Suivez l'évolution en direct de la situation, sur les routes et dans les transports notamment, avec France Bleu.

La neige recouvre une partie de la Bretagne ce jeudi matin. Les quatre départements bretons sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas. Soyez donc très prudents sur les routes si vous allez travailler ou si vous emmenez vos enfants à l'école, les routes peuvent être en effet très glissantes. France Bleu se mobilise, suivez la situation en direct.

L'essentiel

Les transports scolaires à l'arrêt ce mercredi en Bretagne

Jusqu'à 20 cm de neige à Lanfains dans les Côtes-d'Armor

Pas de circulation des bus à Rennes, Saint-Malo ou encore Saint-Brieuc

Le direct

8h00 : Les routes sont encore très blanches ce matin en Bretagne, c'est le cas notamment à Poullaouen près de Carhaix.

7h55 : Dans les Côtes-d'Armor, les restrictions de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés au transport de marchandises sont maintenues ce matin au moins, sur plusieurs secteurs (RD700 entre Plaintel et Loudéac ou encore sur la RD767 de Guingamp à Lannion).

7h50 : "Pas d'alerte à ce stade" sur la consommation électrique en Bretagne, selon la déléguée RTE pour le Grand Ouest, invitée de France Bleu Armorique. "Dans ces périodes de pointe de consommation électrique, on invite les citoyens à modérer leur consommation d'électricité", explique Carole Pitou-Agudo.

7h44 : La situation sur les routes est très difficile dans les Côtes-d'Armor. Le proviseur du collège Anatole Le Braz à Saint-Brieuc appelle notamment les parents à ne pas envoyer leur enfant à l'école ce mercredi.

7h40 : Le réseau des transports en commun de l'agglomération de Saint-Malo fait le point sur l'état du trafic. Aucun ligne ne circule actuellement, les lignes 10 à 14 ne fonctionneront pas toute la matinée. Pour les autres lignes (de 1 à 8), la circulation ne devrait pas reprendre avant 10h.

7h34 : Les photos de la neige en Bretagne fleurissent encore ce mercredi matin sur les réseaux sociaux. Même les policiers de l'Ille-et-Vilaine nous souhaitent un bon réveil enneigé... mais appellent à la vigilance !

7h28 : Des accidents sont à signaler ce matin sur les routes bretonnes, notamment sur la N137 à Bourg-des-Comptes, en direction de Rennes.

7h20 : On grelotte ce matin sur toute la Bretagne. Les températures sont négatives : -2 degrés à Rostrenen, -3 à Fougères ou encore -1 à Morlaix et Vannes. Selon Météo France, les hauteurs mesurées de neige se situent généralement entre 2 et 5 cm. Localement des valeurs de l’ordre d’une dizaine de centimètres sont possibles, peut-être même plus.

Le département des Côtes-d’Armor en particulier, semble le plus touché par cet épisode. À noter que le vent a pu créer de petites congères par endroits.

7h12 : La préfecture du Finistère fait état de plaques de verglas dans les secteurs de Carhaix-Huelgoat. "Les routes sont humides et de nouvelles plaques très localisées sont susceptibles de faire leur apparition au lever du jour", explique la préfecture, qui appelle à la plus grande prudence.

7h05 : Retrouvez sur cette carte l'état des routes dans le Morbihan ce mercredi matin. La circulation est délicate sur le secteur Nord du département, alerte la préfecture.

L'état des routes dans le Morbihan ce mercredi matin à 6h45 - PC Routes Morbihan

6h55 : Rennes est encore sous la neige ce mercredi matin. On le répète, si vous devez prendre la route, soyez très prudents et adaptez votre conduite.

Rennes sous la neige le 10 février 2021. © Radio France - Justine Sauvage

6h47 : Le Conseil départemental des Côtes-d'Armor appelle à la plus grande vigilance sur les routes. Des averses de neige sont tombées dans la nuit sur l'ensemble du département. Des opérations de salage et de raclage du réseau routier principal ont été déclenchées à 3h du matin ce mercredi, et se poursuivent.

La circulation est très compliquée, et "peut être rendue impossible sur une partie du réseau secondaire", avertissent les autorités. Les usagers sont appelés à la plus grande vigilance, et si possible sont invités à retarder leurs déplacements.

6h40 : En Ille-et-Vilaine, les pompiers sont intervenus à sept reprises, quatre blessés légers ont été transportés à l'hôpital. Dans le Côtes-d'Armor, quatre blessés légers également après des accidents de la route, à l'Hermitage, Glomel ou encore Landéan. Les pompiers du 22 ont aussi secouru six personnes coincées dans leur voiture à cause de la neige.

6h35 : Notre reporter, Johan Moison, a pris la route ce matin pour suivre la situation dans les Côtes-d'Armor. Les bonhommes de neige fleurissent sur le bord des routes !

6h30 : Dans le Finistère aussi, la circulation est compliquée. La préfecture a stocké les camions sur deux zones : 130 camions sont concentrés sur la RN 12 près de Morlaix, à Plouigneau. 50 repas ont été distribués mardi soir par les sapeurs pompiers, en partenariat avec les commerçants et la mairie.

55 camions ont également dû s'arrêter également à Carhaix, sur la RN164, la route du Centre Bretagne. La sécurité civile fait état de 15 accidents, 12 blessés légers et sept arbres tombés.

6h25 : Si vous devez prendre votre voiture ce matin, soyez très prudents. La neige et le verglas peuvent rendre la chaussée très glissante. La DIRO, la Direction interdépartementale des routes de l'ouest, recommande de réduire "considérablement" sa vitesse et de s'arrêter si l'état des routes se dégrade. Surtout, ne doublez jamais un engin en cours de traitement.

6h20 : 312 camions sont actuellement stationnés sur les cinq zones de stockage ouvertes en Bretagne. De nouvelles aires dédiées seront activées sur les axes Fougères/Caen, Alençon/Mayenne et Rennes/Caen. Les axes Rennes/Caen (A84), Rennes/Laval (RN157) et Rennes/Le Mans (A81) sont fermés.

Pour les poids-lourds circulant depuis la pointe bretonne vers Paris et l’Est, il est vivement conseillé d’éviter Rennes et de privilégier un contournement par le sud vers Nantes/Angers via la RN165, compte-tenu des perturbations prévisionnelles en Normandie.

6h14 : Attention, les transports en commun sont à l'arrêt dans les agglomérations de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc ou encore Redon. A Rennes, il n'y a aucun bus en circulation ce mercredi, le métro lui fonctionne.

6h10 : La neige a notamment touché les Côtes-d'Armor. Il est tombé jusqu'à 20 cm de neige à Lanfains mardi, 15 cm à Bégard ou encore 10 cm à Dinan.

6h03 : Les transports scolaires sont interrompus toute la journée ce mercredi. Plusieurs lignes routières BreizhGo sont également à l'arrêt : vous retrouvez la liste ici. Les autres lignes interurbaines sont maintenues.

6h : Bienvenue dans ce direct consacré à l'épisode neigeux qui s'abat depuis mardi sur la Bretagne.