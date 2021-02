Neige en Loire-Atlantique : le réseau routier paralysé, les transports très perturbés

La Loire-Atlantique et la Vendée sont en vigilance orange à la neige et au verglas ce jeudi. Des perturbations sont en cours sur les routes et dans les transports. Suivez la situation avec France Bleu Loire Océan.

De gros flocons de neige ont recouvert nos routes ce jeudi. La Loire-Atlantique et la Vendée ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Les chaussées sont très glissantes par endroits, le réseau routier est paralysé. Les transports en commun sont déjà très perturbés dans la métropole nantaise et à Saint-Nazaire. Suivez l'évolution de la situation avec France Bleu.

Les transports en commun très perturbés

Toutes les lignes du réseau bus, chronobus, busway et les circuits scolaires sont à l'arrêt dans la métropole de Nantes. La Tan espère pouvoir remettre en service quelques lignes en milieu d'après-midi. Les lignes 2 et 3 du tram sont également perturbées en raison de problèmes d'aiguillage. Seule la ligne 1 du tram continue de fonctionner presque normalement.

A Saint-Nazaire, les bus sont tous rentrés au dépôt, au moins jusqu'à 14h. En revanche, aucune perturbation dans les transports en commun à La Roche-sur-Yon pour le moment, mais la situation pourrait évoluer en raison des pluies verglaçantes.

Le réseau Aleop est également à l'arrêt ce jeudi en Loire-Atlantique, toutes les lignes sont interrompues depuis ce jeudi midi et "jusqu'à nouvel ordre".

Le bac entre Basse-Indre et Indret est à l'arrêt en raison de la neige, la cale est impraticable. Le Conseil départemental n'indique pour le moment aucune heure de reprise.

Concernant les TER, ils sont toujours en circulation ce jeudi mais des ralentissements sont à prévoir.

Embouteillages et restrictions de circulation

Le trafic est très très compliqué ce jeudi midi en Loire-Atlantique, de nombreux embouteillages se sont formés. Sur le périphérique de Nantes, la circulation est interrompue entre la porte de Gesvres et la porte de La Chapelle. La préfecture nous conseille d'éviter le secteur.

Des mesures de restrictions ont été prises sur le périphérique de Nantes et le pont de Cheviré. Les véhicules dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, les véhicules attelés (caravanes, remorque), les deux roues motorisés et les véhicules de transport de matière dangereuse ne peuvent plus y circuler.

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont eux aussi concernés par des mesures de restriction de circulation en Loire-Atlantique, en Vendée et dans le Maine-et-Loire. Leur limitation de vitesse est abaissée de 20 km/h et ces camions ont interdiction d'effectuer des déplacements.

La préfecture de la Loire-Atlantique appelle les habitants à la plus grande prudence sur la route. Retrouvez ici nos conseils pour garder la maîtrise de votre véhicule sur la neige et/ou le verglas.

Des images rares

Mais la neige, c'est aussi des images rares en Loire-Atlantique notamment. Petits et grands profitent de ces paysages enneigés. Certains font même de la luge rue Crébillon à Nantes !

A Saint-Nazaire, les enfants font des batailles de boules de neige place du Commando.

La pelouse du stade la Beaujoire est recouverte de neige ce jeudi.