DIRECT - Neige en Lorraine : circulation délicate sur le nord de la Moselle

Absente depuis le début de cet hiver, la neige est enfin présente sur la Lorraine. La Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse sont placées en vigilance orange par Météo France.

Les premiers flocons ont fait leur apparition en fin de matinée ce jeudi sur le Pays-Haut et le Nord Mosellan, blanchissant les chaussées et rendant les conditions de circulations délicates par endroits.

Consultez l'état des routes en temps réel sur le site internet du département de la Moselle.

Soyez prudents, adaptez votre vitesse et votre conduite en fonction de vos conditions de circulation.

Point à 13h

C'est désormais l'ensemble du réseau secondaire en Moselle qui est classé comme "délicat" par les services départementaux, y compris dans le Pays de Bitche où Météo France annonce les cumuls les plus importants de la journée.

Le trafic est ralenti sur l'A31 sur 8 km entre Entrange et la frontière luxembourgeoise. Les autorités luxembourgeoises ont ordonné d'abaisser la vitesse sur leurs autoroutes à 70km/h.

Le réseau Citéline, à Thionville et dans la vallée de la Fensch, annonce des retards sur ces lignes.

Point à 12h30

La perturbation neigeuse décale progressivement vers l'Est du département de la Moselle.

Les chaussées sont passées du vert "normal" à l'orange "délicat" autour de Saint-Avold, Faulquemont, Forbach et Freyming-Merlebach. (photo postée sur la page Facebook France Bleu Lorraine Nord depuis Faulquemont et Behren-les-Forbach).

Plus au sud, soyez également vigilants entre Morhange et Puttelange-aux-Lacs.

Point à 12h00

En raison des fortes chutes de neige sur le Pays Haut, la Préfecture de Région interdit la circulation des poids-lourds de plus de 7,5T sur l'A30 et la RN52.

La circulation est jugée comme "délicate" sur l'A31 entre Metz et la frontière, et sur l'A30.

C'est également le cas pour certaines portions du réseau secondaire entre Thionville et le Luxembourg : vers Hettange-Grande et Frisange d'une part, vers Koenigsmacker et Schengen d'autre part.

Attention également dans le secteur de Bouzonville et dans le Pays Messin (photo postée sur la page Facebook France Bleu Lorraine Nord depuis Châtel-Saint-Germain).

La neige est également présente au Luxembourg, où la police grand-ducale rappelle l'obligation d'être équipé de pneus hiver.