DIRECT - Vigilance rouge neige-verglas maintenue dans l'Indre ; le Cher repasse en jaune

Météo France a placé l'Indre en vigilance rouge pour neige et verglas. Ce sont des pluies verglaçantes qui sont surtout attendues et qui pourraient provoquer d'importantes difficultés de circulation.

Le département de l'Indre est en vigilance rouge neige-verglas jusqu'à 16 heures, ce vendredi 12 février. La situation est à surveiller de près. De nombreuses précautions ont été prises par la préfecture.

Les poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes sont interdits de circulation dans tout le département de l'Indre

La vitesse maximale de tous les véhicules est limitée à 70 km/h sur l'ensemble du réseau routier

L'ensemble des véhicules n’est pas autorisé à effectuer de manœuvre de dépassement sur les axes routiers dans le département de l’Indre

France Bleu Berry vous fait suivre la situation en direct

11h30 : de la pluie tombe en ce moment dans le secteur de Saint-Marcel, Mézières-en-Brenne et entre Rivarennes et Luzeret. Mais selon nos auditeurs, ça ne glisse pas. Il faut rester vigilant.

11h : Les camions de plus de 3,5 tonnes ne peuvent pas rouler sur l'autoroute A20. Près de 250 camions sont arrêtés dans une zone de stockage qui a été mise en place à hauteur de Vierzon. Dans ce secteur, la circulation pour les voitures ne se fait que sur la voie de gauche. Il faut donc redoubler de prudence.

Des camions rangés sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A20 - Facebook

10h45 : les trains entre Vierzon et Argenton sont suspendus toute la matinée, annonce le réseau REMI.

10h : Météo-France actualise sa carte de vigilance. L'Indre reste en vigilance rouge. En revanche, le Cher n'est plus qu'en vigilance jaune pour neige-verglas.

9h : la préfecture de l'Indre prévoit que "la perturbation devrait toucher le département" dans les prochaines minutes. Des pluies verglaçantes sont à prévoir essentiellement dans le sud de l'Indre. "Les dépôts de glace attendues sont de l’ordre de 0,5 cm sur cette zone, voire localement plus", indiquent les services préfectoraux. Les pluies verglaçantes "seront plus rares et plus faibles" au nord.

8h45 : le maire de Châteauroux annonce la suspension de la circulation des bus de l'agglomération jusqu'à nouvel ordre