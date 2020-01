DIRECT - Tempête Gloria: les rivières entrent en crue, 23000 foyers sans courant

Perpignan, France

Suite au déluge qui s’abat sur les Pyrénées-Orientales depuis le milieu de la nuit, les cours d'eau commencent à réagir. La rivière Agly et son affluent le Verdouble sont désormais placés en orange sur la carte de Vigicrue. L'Agly commence à sortir de son lit à Saint-Paul de Fenouillet. La Têt et le Tech restent pour l'instant en vigilance jaune, mais le niveau continue de monter. Le département de l'Aude est placé à son tour en vigilance orange pluie-inondations.

La côte Vermeille, le Vallespir, les Aspres, le Conflent et les Fenouillèdes ont été particulièrement arrosés la nuit dernière. On a relevé 120 mm d'eau en 6 heures. Ce matin, les précipitations redoublent d'intensité et prennent un caractère orageux. En montagne, il est tombé jusqu'à 60 centimètres de neige fraîche sur la Cerdagne. Depuis le début de l'épisode, les pompiers ont réalisé 87 interventions, la plupart du temps sans gravité.

Le point à 8h00

Coupures d'électricité - De grosses coupures d'électricité sont signalées ce mercredi matin, en particulier sur le Conflent, la Cerdagne et le Capcir. A 8 heures, 23.000 personnes sont privées d'électricité au dessus de Prades, suite à un incident sur le réseau RTE. Cette nuit, 1266 foyers avaient également été privés de courant dans le secteur d'Arles-sur-Tech et d'Amélie. .

Circulation - Les voies sur berge sont fermées, ce mercredi matin à Perpignan. Une dizaine de routes départementales sont fermées à la circulation, car inondées. Des perturbations importantes touchent les transports en commun, transports scolaires et voyageurs. De nombreux éboulements sont signalés sur des routes secondaires.

Les voies sur berge sont fermées, ce mercredi matin à Perpignan. Une dizaine de routes départementales sont fermées à la circulation, car inondées. Des perturbations importantes touchent les transports en commun, transports scolaires et voyageurs. De nombreux éboulements sont signalés sur des routes secondaires. Education Nationale - Le collège d'Argelès-sur-mer restera fermée toute la journée de mercredi, en raison de la crue de la Massane.

Depuis le début de l'épisode, on a relevé 107 mm à Perpignan, 170 mm à Prades, 180 mm à Amélie-les-bains, 172 mm à Trouillas et 185 mm à Argelès. Ces pluies vont se poursuivre jusqu'à jeudi matin, affectant une grande moité-est du département. Pour la journée de mercredi, on attend encore 100 à 150 mm sur le plus grosse partie du département, et localement 150 à 200 mm sur la partie centrale (Vallespir, Aspres, Conflent, Fenouillèdes).