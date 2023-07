Dispositif d'alerte sur téléphone en cas d'orages : "Il n'a pas une vocation particulièrement anxiogène"

Le Doubs, le Jura et la Haute-Saône sont placés en vigilance jaune orage ce mardi 18 juillet. Une situation deux crans en dessous de la semaine précédente. Le mardi 11 juillet, les préfectures de ces trois départements, ainsi que celles du Territoire de Belfort et du Haut-Rhin, ont déclenché le dispositif Fr-Alert, en raison d'une vigilance rouge . Une première en France en lien avec la météo, depuis sa mise en place à l'été 2022.

Même en position silencieux, la plupart des téléphones ont sonné brusquement. L'idée étant d'informer les habitants et de leurs donner des conseils, comme rester chez-soi, éviter de s'approcher des arbres ou encore des cours d'eau.

Une décision exceptionnelle

"C'est un message qui doit être envoyé à la totalité de la population pour qu'elle adopte immédiatement le bon comportement, explique le préfet de la Haute-Saône, Michel Vilbois. On reste dans ce caractère exceptionnel. Il n'a pas une vocation particulièrement anxiogène. Tout le monde n'a pas été touché par des intempéries violentes, mais le nombre d'impacts de foudre a été particulièrement important. Tant mieux pour nous, la violence du vent a été inférieure à celle annoncée."

Une semaine après, les préfectures se disent satisfaites de ce premier essai du dispositif Fr-Alert. Près de 230 000 personnes ont reçu une alerte sur leur téléphone en Haute-Saône et 97% des habitants dans le Jura. Des préfectures qui assurent que des ajustements techniques et de lisibilité sont possibles, comme choisir des messages plus courts et plus compréhensibles de la population, ou encore donner des conseils aux campeurs.