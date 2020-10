Doit-on s'inquiéter du prochain épisode cévenol en Drôme Ardèche ?

Un épisode cévenol est attendu cette semaine, selon Météo France. Mais rien d'alarmant, il devrait tomber entre 50 et 80 millimètres d'eau entre mardi et jeudi sur les Cévennes ardéchoises.

Un épisode cévenol est annoncé cette semaine. Le temps devrait se dégrader ce lundi soir, jusqu'à jeudi voire vendredi. Les départements de la Drôme et de l'Ardèche seront-ils confrontés à d'importantes innondations comme dans le Gard et l'Hérault en septembre dernier? Les pluies torrentielles ont fait deux morts et provoquées des dégâts importants. Par ailleurs, la tempête Barbara va souffler en France ce mardi. Va-t-elle accroître cet épisode ? Dans les Alpes-Maritimes, la tempête Alex a accentué un épisode méditeranéen.

Un épisode cévenol de faible intensité

"Non, rien de comparable", rassure Corentin Perrault prévisionniste Météo France. _"_C'est un épisode cévenol tout à fait banal. Les précipitations vont être longues mais ne seront pas intenses ; c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie en peu de temps mais plutôt des pluies continues sur trois jours". Météo France prévoit 50 à 80 millimètres de pluie les trois prochains jours, sur les Cévennes ardéchoises. "Les Cévennes sont habituées à des précipitations très importantes, 300 à 400 millimètres en 24 heures. Donc, il ne faut pas s'alarmer sur cet épisode", conclut Corentin Perrault. Le Gard et de l'Hérault seront les plus touchés, mais l'épisode ne sera pas violent sur ces département non plus, selon le prévisionniste.