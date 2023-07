Dôme de chaleur : "La Mayenne va rester à l'abri de cette vague de chaleur"

Une vague de chaleur s'abat actuellement sur l'ouest du bassin méditerranéen. Un dôme de chaleur est au-dessus de l'Italie et Météo France s'attend à enregistrer un pic de chaleur "dans le sud du pays" avec "un thermomètre qui indiquera souvent entre 34 et 38 degrés".

"Les 40 degrés seront atteints sur l'intérieur de la Provence, de la Corse, mais également dans les Pyrénées-Orientales et probablement dans le Tarn et l'Isère", estime Météo France. Dans son dernier bulletin, neuf départements étaient toujours en vigilance orange pour canicule (Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault et Vaucluse).

La Mayenne n'est pas concernée par ce pic de chaleur confirme Charles Quelen, prévisionniste chez Météo France pour la Région Pays de la Loire : "Le dôme de chaleur va rester dans le sud et ne va pas remonter. Les Pays de la Loire, et notamment la Mayenne, vont rester à l'abri. Selon les prévisions, il n'y aura pas de grosse chaleur cet été, en tout cas jusqu'à la fin de ce mois. Les températures tournent autour des normales de saison".

