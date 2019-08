Dommages liés à la grêle : les Terrifortains invités à se tourner vers leur assureur

Belfort, France

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne vaut, sauf caractère exceptionnel, que pour les inondations et non pour les dégâts liés à la grêle. C'est ce que rappelle dans un communiqué ce lundi la Préfecture de Belfort, au lendemain des violents orages, accompagnés de fortes chutes de pluie, de grêle et de vents violents, qui ont touché le Territoire de Belfort dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant de nombreux dégâts matériels.

"Si les dégâts liés aux phénomènes d’inondations (par ruissellement et coulées de boue, débordement de cours d’eau ou remontée de nappe phréatique) peuvent faire l’objet d’une demande de reconnaissance de l’état catastrophe naturelle par les communes touchées, il est rappelé, en revanche, que la garantie catastrophe naturelle ne peut être sollicitée s’agissant de dommages causés par le vent ou la grêle".

Il faut se déclarer dans les cinq jours ouvrés

"En effet, ceux-ci sont couverts de manière obligatoire par la garantie tempête-grêle-neige prévue par les contrats d'assurance et n’ont, par conséquent, pas lieu de faire l’objet d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle". "Aussi, les personnes sinistrées par la grêle ou les vents violents sont invitées à déclarer très rapidement, et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, les dommages subis à leur assureur pour une prise en charge au titre de leur contrat d’assurance".

Pour les informations et conseils pratiques à ce sujet, la Préfecture renvoie vers le site internet de la Fédération française de l'assurance.

"En cas de sinistres par inondation, les communes concernées ont la possibilité de constituer un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, lequel devra être adressé à la préfecture pour transmission et examen par la commission interministérielle compétente".