Dordogne: 15 à 20 000 foyers sans électricité après le passage de la tempête Amélie

Périgueux, France

Le passage de la tempête Amélie a laissé des traces en Dordogne. Entre 15.000 et 20.000 foyers sont privés d'électricité ce dimanche 3 novembre à 11 heures .

Des rafales à 104km/h à Bergerac

Le réseau moyenne tension a été le plus touché. Entre 9 heures et 10 heures, les rafales de vent ont provoqué des pannes dans l'ensemble du département de la Dordogne. Entre 10 heures et 11 heures, le Bergeracois et le Sarladais ont été balayés à leur tour. Météo-France Agen a relevé des rafales à 104 km/h à Bergerac, 90 km/h à Coulounieix-Chamiers.

Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours

Selon Enedis, les équipes d'intervention attendent que le vent se calme pour se rendre sur le terrain. Comme souvent quand le vent souffle en Périgord, la remise en état risque de prendre plusieurs jours. Certains foyers doivent donc se préparer à passer la nuit sans courant.