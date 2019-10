Dordogne : 26 degrés à la mi-octobre !

Dordogne, France

On a beau être à la mi-octobre, le thermomètre va s’offrir de jolies envolées ce week-end en Dordogne. Sans être un record, c'est bien au-dessus des normales de saison.

Après quelques orages dans la nuit de vendredi à samedi, le soleil sera au rendez-vous dans la journée avec 24° à 14h. Et il fera encore plus chaud le lendemain.

On attend jusqu'à 28° dimanche 13 octobre.

Il faut en profiter car la fenêtre de beau temps et de chaleur ne dure que le temps du weekend.