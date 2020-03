Il n'a presque jamais fait aussi chaud pour un mois de février en Dordogne ! Les températures ont été particulièrement douces, dépassant de trois degrés en moyenne les normales de saison.

"Si je prends la station de référence, Bergerac, on explose littéralement les températures normales pour un mois de février, détaille Valéry Mourot, prévisionniste à Météo France. On a eu 14,9° C en moyenne en maxi en journée, alors que normalement, on devrait se contenter de 11,9° C".

Le deuxième mois de février le plus chaud

Une douceur qui a eu des conséquences sur les gelées. "Le nombre de gelées est nettement inférieur aux normales de saison. Sur Saint-Martin-de-Fressengeas, on devrait avoir une dizaine de gelées dans le mois, et là, on n'en a eu qu'une", constate le prévisionniste. "Cette tendance est moins marquée pour d'autres stations, comme Bergerac, en temps normal on devrait avoir une douzaine de jours avec gelée. Là, on en a eu 9".

Mais pas de record pour autant. "Le mois de février 1990 était plus chaud qu'en 2020, avec une moyenne de 10,7°C contre 9,3°C cette année".