Dordogne : après la canicule, pluies et orages jusqu'à samedi

Après quatre jours de canicule, la Dordogne retrouve un peu de fraîcheur ce vendredi 26 juillet. Le département n'est qu'en vigilance jaune aux orages jusqu'à minuit. Quelques averses sont attendues ce samedi 27 juillet, avant un retour des éclaircies dimanche.

Pluies orageuses ce vendredi

Météo France prévoit de nombreux épisodes de pluies orageuses ce vendredi après-midi sur tout le Périgord. Le risque d'orages le plus élevé est situé entre 17 et 20 heures. Les températures ont également chuté : il fera 24 degrés au maximum à l'Est du département cet après-midi.

Retour des éclaircies dimanche

Les averses arrivées ce vendredi continueront de tomber jusqu'en début de soirée samedi selon Météo France. L'alerte aux orages sera en revanche levée samedi mais les températures continuent de chuter : 21 degrés maximum l'après-midi. C'est à partir de dimanche que le soleil fait son retour en Dordogne, avec des températures maximales entre 20 et 23 degrés.