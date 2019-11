Dordogne : après le passage d'Amélie, la réserve zoologique de Calviac restera fermée jusqu'au 8 novembre

Après le passage de la tempête Amélie sur la Dordogne, le parc zoologique de Calviac restera fermé quelques jours, le temps de procéder à des réparations. Les animaux sont sains et saufs.

Calviac-en-Périgord, France

Les animaux sont sains et saufs

"Les animaux sont sains et saufs" se félicite Emmanuel Mouton, le créateur et responsable du parc qui s'est donné pour mission de préserver les espèces avec des programmes d'élevages européens. "Les dégâts sont limités" précise-t-il. "Un arbre est tombé sur une volière, et une toiture a été endommagée. Il faudra quelques jours malgré tout pour effectuer les réparations". La réserve zoologique de Calviac qui abrite près de 200 animaux, ne rouvrira ses portes au public que le samedi 9 novembre