Dordogne : c'est la saison des ramonages

Les ramoneurs et chauffagistes sont en plein rush avec les premiers froids. Faire ramoner sa cheminée est une question de sécurité, pour éviter l'incendie et l'intoxication au monoxyde de carbone.

C'est la même chose chaque année quand le thermomètre descend sous les 10°C la nuit, les Périgourdins appellent leur chauffagiste pour l'entretien annuel de leur chaudière, ou le ramonage de leur cheminée. Une chaudière au fuel ou au gaz doit être révisée tous les ans, pour éviter une mauvaise combustion et surtout le monoxyde de carbone, qui ptrovoque chaque année une centaine de morts et plus de 2.000 hospitalisation. Une cheminée doit être ramonée tous les ans, voire deux fois par an pour une cheminée à bois. La profession de ramoneur est même réglementée, soumise à un diplôme.

La profession de ramoneur est réglementée, soumise à un diplôme © Radio France - Harry Sagot

Sur les six techniciens de Périgord chauffage à Champcevinel, la moitié est actuellement accaparée par ces ramonage et entretiens de chaudières. Il est pourtant possible de faire réviser sa chaudière au printemps ou en été, plutôt qu'en cette saison des premiers froids.

Selon le temps nécessaire à l'entretien, comptez 90 euros pour le ramonage d'une cheminée à bois, environ 100 euros pour la révision d'une chaudière à gaz, et 140 euros pour une chaudière au fuel.