Dordogne : des noyeraies frappés par la grêle au nord de Périgueux

Les dégâts sont limités à une petite zone du sud de Thiviers, mais l'orage de grêle qui s'est abattu sur les noyers a crevé les feuilles, et les jeunes noix, qui ont en cette saison une taille variant entre le pois-chiche et la grosse olive.

Les grelons ont parfois atteint la taille d'un œuf de pigeon - Damien Marty

A Corgnac-sur-l'Isle, les 30 hectares de noyeraie de Damien Marty étaient pile sous l'orage. Ses maïs et ses tournesols ont également été impactés, mais c'est sur ses noyers que les dégâts sont les plus importants "il faut attendre une huitaine de jours pour savoir quelles sont les noix qui seront sauvées, et celles qui vont tomber. C'était des grêlons pour les plus gros comme des œufs de pigeon, et c'était impressionnant." Fabien Marty avait souscris une assurance pour les céréales, mais pas pour ses noyers.

Damien Marty était en voiture dans sa noyeraie quand l'orage s'est abattu vers 18h30 Copier