Il a beaucoup plu à Bergerac dans la nuit de lundi à mardi. Les intempéries ont fait pas mal de dégâts, chez des particuliers, mais aussi dans le service de radiologie de la clinique Pasteur ou au foyer Louise Augerias. Météo France souligne qu'il est tombé plus d'un mois de pluie en six heures

Dordogne : il est tombé plus d'un mois de pluie en six heures à Bergerac

Plus d'un mois de pluie en six heures à Bergerac. Scénario incroyable dans la nuit de lundi à mardi. Météo France a relevé un cumul de pluie de 75 mm en six heures au dessus de la ville de Bergerac. C'est énorme, puisque d'habitude, il pleut 67 mm d'eau en moyenne, mais sur l'ensemble du mois de septembre !

Des pluies qui ont stagné au-dessus de la ville explique Météo France Agen et qui ont entraîné 66 interventions des pompiers au moins dans la ville. Et d'importantes inondations. En voici quelques photos :

Inondation du parking de la salle Anatole France © Radio France - Antoine Balandra

Un parking inondé de Bergerac © Radio France - Antoine Balandra

Inondations au service radiologie de la clinique Pasteur © Radio France - Antoine Balandra