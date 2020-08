Dordogne : jusqu'à 95% de pluie en moins pour le mois de juillet sur une grande partie du Périgord

Météo France a publié ce lundi 3 août le bilan du mois de juillet en Dordogne. Le mois de juillet 2020 a été extrêmement sec avec des cumuls compris entre trois et une vingtaine de millimètres seulement sur le département.

On s'en doutait mais Météo France vient confirmer l'impression générale, le mois de juillet a été extrêmement sec. Jusqu'à 95% de pluie en moins le mois dernier selon les relevés pluviométriques. Les déficits de pluie sont compris entre 70% en moins dans la région de Monpazier et jusqu'à 90 et 95% de déficit sur une grande partie du Périgord avec notamment 94% de pluie en moins à Bergerac.

Des cumuls pluviométriques entre 3 et 20 millimètres

Les cumuls pluviométriques sont compris entre 3 millimètres dans la Vallée de la Vézère et une vingtaine de millimètres à Monpazier lors de l'orage du 1er juillet dernier.

Ce mois de juillet est très différent du mois de juin qui a été plutôt pluvieux indique Météo France.

300 heures de soleil

Les températures ont grimpé de 1 voir 2 degrés au dessus des normales de saison durant la troisième semaine de juillet. Le 30 juillet dernier, Météo France relève 39 degrés à Périgeux, 40 degrés à Montignac et aux Eyzies-de-Tayac.

Météo France enregistre 300 heures d'ensoleillement pour le mois de juillet, c'est 20% de plus que l'année dernière mais c'est loin du record de juillet 2013 qui s'établit à 330 heures.