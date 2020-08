Dordogne : un été 2020 très sec au mois de juillet et très chaud au mois d'août

L'été météorologique se termine en ce 31 août, l'occasion pour les météorologues de tirer le bilan de la saison 2020. Le constat est simple, il a fait chaud et sec en Dordogne.

Selon Météo France, c'est le mois de juillet qui a connu le plus fort déficit en pluviométrie. "C'est le mois de juillet le plus sec depuis 1959" explique Marie-Claire Sagnet, responsable du centre Météo France d'Agen. Elle précise néanmoins que l'ouest de la Dordogne est plus concerné par la sécheresse. L'est du département a pu profiter de gros orages avec de fortes averses.

Au second rang des jours à plus 35°C après 2003

L'été 2020 a également été chaud en Dordogne, notamment le mois d'août. Il a fait en moyenne entre 3 et 4 degrés de plus que les normales de saison. Un écart qui se constate été après été. "Mais là où il se démarque c'est sur le nombre de jours où les températures ont dépassé les 35 degrés. On est en Dordogne pour août 2020 entre 3 et 6 jours. Ça peut paraître peu, mais c'est au deuxième rang après août 2003", fait remarquer Marie-Claire Sagnet.

Si le mois d'août fut très chaud, le mois de juin fut à l'inverse froid. Les températures ont été en moyenne un degré en dessous des normales de saison.