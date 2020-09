Dordogne : le mois d'août a été entre 1 et 2 degrés plus chaud que la moyenne

Il a fait en moyenne entre 1 et 2 degrés de plus que d'habitude en Dordogne au mois d'août. Voilà ce que dit Météo France dans son bilan mensuel. C'est le cinquième mois d'août le plus chaud depuis le début des mesures après 1991, 1990, 2012 et évidemment le record de 2003.

En ce qui concerne les pluies, c'est très contrasté. Avec un déficit de pluviométrie allant jusqu'à 40% comme à Coulounieix Chamiers. Mais des zones aussi plus arrosées aussi avec des cumuls normaux voire légèrement excédentaires comme à Salignac Eyvigues.

Le jour le plus chaud a été le 7 août où il a fait jusqu'à 40.8 degrés à Domme, et 41 à Montpon. Le soleil a brillé jusqu'à 255 heures dans le mois à Bergerac.