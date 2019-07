Dordogne : plus de 1.930 éclairs recensés ce vendredi 26 juillet !

Les orages ont frappé près de 50.000 fois le pays ce vendredi 26 juillet. La Dordogne fait partie des départements les plus touchés, avec le Haut-Rhin et l'Aube, annonce Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades.

La France a été frappée par près de 50.000 orages la journée du vendredi 26 juillet. Parmi les départements les plus touchés : la Dordogne avec plus de 1.930 éclairs recensés par Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades.

Sur le podium des départements les plus frappés par la foudre, le Haut-Rhin tient la première place avec près de 2.900 impacts, suivi par l'Aube (avec 2.300 éclairs) et la Dordogne. Dans le département, Les Eyzies est la commune la plus frappée, avec 73 impacts de foudre recensés, suivi par Sarlat et Saint-Aquilin.