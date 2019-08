Dordogne : vigilance jaune aux orages jusqu'à demain matin mercredi

24000 Périgueux, France

En Dordogne, les grosses chaleurs d'hier lundi ont laissé la place ce mardi à un temps orageux. Le département a été placé en vigilance jaune aux orages à parti de 15h ce mardi après-midi jusqu'à demain matin mercredi. Il est donc conseillé de prendre ses précautions en cas d'activités extérieures.

Ce mardi matin déjà les orages ont frappé l'Ouest de la Dordogne, dans le secteur de La Roche-Chalais notamment.

Le temps devrait se rétablir à partir de demain mercredi avec l'arrivée de belles éclaircies et des températures comprises entre 17 et 28 degrés. On attend encore des journées très chaudes en fin de semaine sur la Dordogne avec des températures qui vont grimper, selon Météo France, jusqu'à 33 degrés vendredi et samedi.