Douceur printanière en Creuse : pourquoi le thermomètre s'affole.

Il y a deux semaines, une bonne partie de la Creuse était encore sous la neige, et ces jours-ci, on sort les tee-shirts !

Avec par exemple 17 degrés relevés à Aubusson ces 12 et 13 février. Et la température va encore grimper : 18 degrés annoncés par Météo France sur le sud de la Creuse,19 même à Aubusson dans l'après-midi de cette Saint-Valentin alors que le réveil reste plutôt rude avec des températures comprises entre -4 et -6 degrés.

ⓘ Publicité

Un anticyclone bloqué sur la France

On doit cette forte amplitude à un faible taux d'humidité dans l'air (inférieur à 40%) . Conséquence : l'atmosphère se rafraîchit rapidement la nuit et chauffe tout aussi aisément le jour. Et cette faible humidité, on la doit à une absence de vent et un anticyclone actuellement bloqué sur la France. De flux sud-est, il apporte douceur et assèche l'air.

Cette douceur ne va durer. Selon les prévisions de Météo France, le vent et les nuages reviennent vendredi. Au matin, les températures seront positives mais l'après-midi, elles ne dépasseront pas les 13 degrés.

On restera quand même au-dessus des normales de saison (à Aubusson, la maximale en février est en moyenne de 8,5 degrés) et on ne battra le record de février 2019 où 24,4 degrés avaient été relevés, dans la ville de la tapisserie justement ! Là même où une journée de février 2012 le thermomètre n'avait pas dépassé les -8 degrés (autre record). "Février reste le mois le plus surprenant" nous confie un prévisionniste de Météo France, "c'est une période très anticyclonique et de fortes amplitudes arrivent de temps en temps".