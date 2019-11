Drôme : 7000 foyers encore sans électricité six jours après l'épisode de neige

Six jours après l'épisode de neige , plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité dans la Drôme ce mercredi matin.Cela concerne 7000 familles selon la préfecture de la Drôme car Enedis ne communique plus aucun chiffre depuis 48h.

Drôme, France

7 mille foyers encore privés de courant dans la Drôme.

Plus de mille techniciens d'Enedis et de prestataires externes sont mobilisés ce mercredi pour tenter de rétablir au plus vite le courant chez les 7000 foyers qui en sont encore privés six jours après l'épisode de neige qui a dûrement touché la région. Un chiffre communiqué par la préfecture de la Drôme car Enedis ne donne plus d'estimation depuis 48h. De nombreuses communes sont encore concernées par ces coupures.

Pas de chiffre encore ce midi pour le département de l'Ardèche. Ce mardi près de 3 mille foyers étaient encore privés de courant.