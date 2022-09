Vigilance orange en Drôme-Ardèche : pluies importantes sur les Cévennes ardéchoises

Après la vigilance orange lancée par Météo-France, les orages sont arrivés par le sud, mardi soir, et ont touché essentiellement l'Ardèche. Les Cévennes ardéchoises, traditionnellement très arrosées, ont été les plus touchées avec localement des cumuls de pluie de 50 à 80 mm, dont 20 à 40mm en un quart d'heure. Selon le site Météociel, près de 80 litres d'eau par m² sont tombés à Antraigues, environ 60 à la Croix de Millet, 57 mm à Gluiras ou encore 52 à la Souche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce mercredi, le temps devrait se dégrader sur l'ensemble de la Drôme et de l'Ardèche : dès le petit matin, un temps orageux va s'installer sur la basse vallée du Rhône. Des orages parfois violents sont attendus, avec rafales de vent et grêle. Localement, les pluies intenses pourront donner des cumuls de 70 à 100 mm d'eau en peu de temps au sud de la Drôme et de l'Ardèche, 30 à 50 mm entre Montélimar et Valence et 15 à 30 mm au nord des deux départements.

Quatre autres départements sont concernés par la vigilance orange pour cet épisode méditerranéen : le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône.