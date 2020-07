Drôme : des dégâts après de violents orages hier soir dans le Royans

De violents orages accompagnés de grêle ont touché le secteur du Royans ce jeudi soir entre 18h30 et 20h30. Les pompiers sont intervenus une douzaine de fois pour des maisons et des caves inondées sur 3 communes , Saint-Laurent-en-Royans , Sainte-Eulalie-en-Royans et Saint-Jean-en-Royans. L'eau est montée très rapidement , de 5 à 10 cm relevés par endroit dans certaines habitations. Des arbres ont aussi été arrachés par de fortes rafales de vent. Des dégâts mais fort heureusement pas de victime.