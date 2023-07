Drôme et Ardèche : pourquoi nous ne sommes pas en vigilance orange canicule ?

On annonce jusqu'à 39 degrés dans le sud de la Drôme et de l'Ardèche, ce mardi 11 juillet : pourtant Météo France ne place aucun de nos départements en vigilance orange, ils restent en jaune. À titre de comparaison, les températures sont pourtant plus élevées qu'en Saône-et-Loire, département en vigilance orange. Explications par Ambroise Guiot, prévisionniste en charge de la Drôme et de l'Ardèche. "Les seuils de déclenchement des vigilances ne sont pas les mêmes selon les départements. On a fait une étude avec Santé Publique France, qui a montré que pour une même température minimale et maximale, on n'a pas les mêmes impacts sanitaires, certaines régions sont plus accoutumées à des températures élevées."

ⓘ Publicité

Le prévisionniste ajoute également que le côté rural de la Drôme et de l'Ardèche a joué dans le fait de ne pas passer en vigilance orange. "Les températures maximales sont similaires, mais les minimales sont descendues plus bas que dans les grandes agglomérations des départements limitrophes, comme Lyon et Grenoble".

Attention aux orages sur une partie de l'Ardèche

Ambroise Guiot ajoute également que Météo France a hésité à placer l'Ardèche en vigilance orange aux orages. "On est obligé de jouer, c'est difficile de définir une limite géographique à un phénomène violent. L'Ardèche est en bordure, il pourrait y avoir des débordements sur le plateau ardéchois et sur le nord du département. On est malgré tout sur un phénomène moins généralisé sur l'ensemble du territoire, avec des orages moins violents qu'en Haute-Loire, c'est pour cela qu'on est resté en jaune".