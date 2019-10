Du renfort dans les casernes des sapeurs-pompiers du Gard avant les fortes pluies mercredi

Par mesure de précaution, et pour anticiper toute urgence, les sapeurs-pompiers du Gard mettent en place le dispositif "'habituel" en cas de vigilance orange ; c'est pour l'instant le niveau d'alerte donné par Météo France et la Préfecture du Gard pour la département, à compter de ce mercredi 6h du matin, une alerte « pluies-inondations et orages ». Par ailleurs, le département est également en vigilance jaune « vagues-submersion » à compter de 3h et vents violents à partir de 6h.

Selon la Préfecture du Gard, "_les orages devraient s’organiser parfois en ligne, peu mobiles et produire de forts cumuls de pluie en Cévennes (jusqu’à 120 mm localement), le long du Vidourle (de 70 à 100 mm) et en Vallée de Rhône (de 40 à 60 mm) en quelques heure_s."

Au moins 150 sapeurs-pompiers supplémentaires et des sauveteurs en eaux vives

Les sapeurs-pompiers ont pris un certain nombre de mesures, pour être le plus réactifs possible. Ils ont d'abord renforcé les effectifs des centres d'appel et du centre opérationnel départemental. La chaîne de commandement elle aussi est renforcée. Ensuite, évidemment, il s'agit de mobiliser des hommes et des femmes prêts à intervenir sur le terrain.

"D'abord il faut rester informés, notamment en écoutant FB Gard Lozère. Mais ensuite, ce qui est source très souvent d'incident, c'est le non respect des consignes d'utilisation des routes. Lorsqu'un chemin ou une route est barrée, c'est qu'il y a un risque, donc on ne s'aventure pas"Eric Agrinier, le commandant responsable de la communication du SDIS 30

Chaque caserne du département mobilise dès cette nuit entre 4 et 8 sapeurs-pompiers supplémentaires, sachant qu'on dénombre 30 casernes dans le Gard. Des sauveteurs en eaux vives, "qui disposent d'une formation particulière et de véhicules appropriés", sont également déployés. Ils sont capables de secourir des gens "en posture délicate, pris par des montées d'eaux imprévues". Les sauveteurs en eaux vives 3 centres de secours : Au Vigan, à Alès et Sommières.