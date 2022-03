Du sable du Sahara colore le ciel creusois en jaune

Votre voiture a peut-être un peu changé de couleur ce mardi matin. Les véhicules sont recouverts de poussière. Le ciel creusois a aussi pris une teinte jaune-orangée. C'est en fait du sable venu du Sahara, à près de 4000 km d'ici. Il est retombé à la faveur des averses dans la nuit de lundi à mardi.

Ce sable très fin voyage à près de 3000 mètres d'altitude et recouvre la France, dont la Creuse. "Ce phénomène n'est pas rare, on l'observe chaque année. En revanche d'habitude c'est plutôt le sud qui est touché, là toute la France est concernée et ça va durer plusieurs jours", explique Florentin Cayrouse, prévisionniste à l'association Météo Centre.

Ces poussières ne sont pas dangereuses mais peuvent gêner la respiration pour les personnes fragiles et asthmatiques.